Свыше 53 тыс. донаций крови и ее компонентов совершили жители Нижегородской области с начала года

Свыше 53 тыс. безвозмездных донаций крови и ее компонентов совершили жители Нижегородской области с января по октябрь текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что почти 37,5 тыс. раз жители региона пожертвовали цельную кровь, около 14 тыс. раз – плазму, около двух тысяч раз – тромбоциты. Помимо этого, около тысячи человек сдали образцы крови для вхождения в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Отмечается, что за десять месяцев этого года донорами в Нижегородской области стали 18,5 тыс. человек, из которых свыше двух тысяч человек присоединилось к донорскому движению впервые в жизни. Также в регионе на сегодняшний день проживают около 30 тыс. человек, удостоенных звания «Почетный донор России».

Ранее сообщалось, что студенты из Долгопрудного и другие участники донорской акции сдали более 29 литров крови.