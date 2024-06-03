Свыше 600 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные

Шестьсот пятьдесят человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья в минувшие выходные в рамках акции, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В эти выходные бригады врачей работали в нескольких городских округах, в том числе в Люберцах, Кашире, Истре и Луховицах, отметили в ведомстве.

«При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В областном Минздраве также напомнили, что результаты обследования придут пациентам в личный кабинет на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой подстанции скорой помощи в Ногинске.