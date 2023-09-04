Свыше 7,5 тысячи жителей Подмосковья проверили здоровье в парках с начала лета

Свыше 7,5 тысячи жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках региона в рамках акции с начала июня. Об этом сообщила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба министерства здравоохранения региона.