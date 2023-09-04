Свыше 7,5 тысячи жителей Подмосковья проверили здоровье в парках с начала лета
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Свыше 7,5 тысячи жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках региона в рамках акции с начала июня. Об этом сообщила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Все лето в городских парках Подмосковья работали бригады медицинских специалистов. Любой желающий мог проверить свое здоровье, получить консультацию врача, сдать анализы», — напомнила она.
В минувшие выходные возможностью проверить свое здоровье в парке воспользовались двести семьдесят жителей Московской области. Выездные бригады врачей работали в одиннадцати городских округах, в том числе в Люберцах, Раменском и Подольске.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев обсудил тему здравоохранения с общественниками Химок.