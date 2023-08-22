Андрей Воробьев обсудил темы здравоохранения и образования с общественниками Химок
Фото: [Константин Семенец]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе встречи с общественниками Химок в парке Толстого затронул тему подготовки образовательных учреждений региона к началу учебного года.
«У нас все школы готовы к 1 сентября. В этом году видим рост количества учащихся, стараемся, чтобы и форма, и содержание соответствовали. Предыдущий учебный год мы закончили успешно, высоко котируемся по качеству образования, регион — в лидерах. ВПР, олимпиады, ЕГЭ, ОГЭ, различные соревнования показывают, что и педагоги, и ученики оправдывают те вложения, инвестиции, если так можно сказать, в систему образования», — отметил глава Подмосковья.
Главврач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов в ходе встречи отметил, что в этом году в медицинском учреждении полностью заменят старые рентген-аппараты на современные цифровые по губернаторской программе. Он добавил, что в четвертом квартале следующего года завершится ремонт роддома, также будет закуплено новое оборудование.
«Закончили ремонт поликлиники на ул. Лавочкина, ремонтируется амбулатория, скоро начнем работы еще в одном поликлиническом отделении. <…> Андрей Юрьевич регулярно приезжает к нам, проводит встречи с медицинским сообществом. И, что приятно, они всегда результативны, нас слышат», — сказал Мирзонов.
Ранее Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.