Андрей Воробьев обсудил темы здравоохранения и образования с общественниками Химок

«У нас все школы готовы к 1 сентября. В этом году видим рост количества учащихся, стараемся, чтобы и форма, и содержание соответствовали. Предыдущий учебный год мы закончили успешно, высоко котируемся по качеству образования, регион — в лидерах. ВПР, олимпиады, ЕГЭ, ОГЭ, различные соревнования показывают, что и педагоги, и ученики оправдывают те вложения, инвестиции, если так можно сказать, в систему образования», — отметил глава Подмосковья.