Свыше двух миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры в этом году

Диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в Подмосковье с начала этого года прошли уже более двух миллионов жителей региона.

У восьмидесяти шести тысяч из них выявили заболевания, о которых они раньше не знали, сообщила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Диспансеризация позволяет на ранней стадии обнаружить различные заболевания и держать под контролем развитие хронических болезней, добавила Стригункова. Так, с января текущего года по итогам диспансеризации удалось выявить почти 1,8 тысячи случаев онкологии. Всех пациентов направили на лечение.

Записаться на бесплатную диспансеризацию можно несколькими способами: лично обратиться в поликлинику с паспортом и полисом ОМС, записаться через портал «Здоровье», по телефону 122, инфомат в медучреждении или через чат-бот. При этом результат прохождения обследования жители региона могут узнать через телемедицинскую консультацию, не посещая поликлинику.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на востоке Подмосковья планируют построить современный госпиталь.