Таблетки не для радости: психиатр объяснил, чем опасно «весеннее» увлечение антидепрессантами

Врач-психиатр Сергей Литков в интервью «Газете.Ru» призвал граждан не рассматривать антидепрессанты как универсальное средство для поднятия настроения. По его словам, прием таких препаратов оправдан исключительно при подтвержденном диагнозе и строго по назначению специалиста.

«Усталость после работы, разочарование или просто неудачный день — это естественная часть человеческих эмоций. Сейчас наблюдается тревожная тенденция превращать серьезные лекарства в способ борьбы с обычными жизненными трудностями или повышения КПД. Бесконтрольное употребление антидепрессантов без реальных показаний чревато развитием побочных реакций», — подчеркнул специалист.

Литков пояснил, что назначение этих препаратов требуется лишь в тех случаях, когда диагностированы биохимические нарушения в головном мозге — дисбаланс серотонина, норадреналина и иных нейромедиаторов. Именно при таких состояниях терапия дает положительный эффект.

Особое внимание психиатр обратил на сезонный фактор: с наступлением весны пациенты все чаще жалуются на упадок сил и обострение психоэмоциональных состояний. Как передает 360.ru, в группу повышенного риска входят женщины, чей организм более чувствителен к дефициту солнечного света.

Распознать приближение депрессии помогут физические сигналы организма. Согласно данным телеканала «Царьград», тревожными звоночками считаются устойчивые нарушения сна (бессонница либо постоянная сонливость), а также резкие колебания веса, не связанные с изменением рациона или образа жизни.

Ранее врач-психиатр объяснил, как весна спасает от депрессии.