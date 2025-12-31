Тарелка без тяжести: эксперт раскрыла формулу идеальной порции оливье и «шубы»
Нутрициолог Ольга Яблокова раскрыла безопасные порции новогодних салатов, которые позволят насладиться праздником без неприятных последствий для пищеварения. Эксперт заявила изданию «Федерал Пресс», что главный принцип — умеренность, способная уберечь от тяжести, вздутия и изжоги после застолья.
Специалист назвала конкретные цифры, которые помогут составить сбалансированную тарелку. Безопасной порцией любимого оливье она считает 100-150 граммов, что равнозначно трем-четырем столовым ложкам без горки. Примерно 120 граммов (две-три столовые ложки) селедки под шубой также не нанесут вреда здоровью при разовом употреблении. По словам Яблоковой, такой объем позволит грамотно распределить место на тарелке. Два классических салата займут лишь половину от ее площади, оставив пространство для овощных нарезок, легких закусок и других полезных блюд. Особые рекомендации нутрициолог дала людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря или печени, а также тем, кто следит за весом. Им следует сократить указанные порции примерно на треть, чтобы минимизировать нагрузку на организм и избежать обострений.