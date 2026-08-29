Реформа корпоративных пенсий: как работодатели и сотрудники будут софинансировать старость
В России НПФ предложили запустить «Установленный пенсионный план» с взносом 7%
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выступили с инициативой создания нового механизма формирования пенсионных накоплений — «Установленного пенсионного плана». Концепция предполагает совместное отчисление средств на будущую пенсию работника: работодатель и сам сотрудник будут направлять по 3,5% от заработной платы. Об этом сообщает«Российская газета».
Ключевые параметры нового пенсионного механизма
Инициатива направлена на повышение уровня доходов граждан при выходе на заслуженный отдых за счет обязательного софинансирования:
- Паритетное отчисление: Предполагается ставка в размере 3,5% от зарплаты со стороны сотрудника и столько же ( 3,5%) со стороны работодателя (суммарно 7%).
- Обязанность работодателей: Создание дополнительного пенсионного капитала станет обязанностью нанимателя, а не добровольной опцией.
- Формат накоплений: Формирование корпоративной и накопительной пенсии через систему НПФ.