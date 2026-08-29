Альтернатива Югу: в Приморье появится круглогодичный морской курорт мирового уровня

В Приморском крае в ближайшие недели стартуют строительные работы по созданию масштабного круглогодичного морского курорта в районе Зарубино. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Пять морей и озеро Байкал». Первым объектом комплекса станет четырехзвездочный семейный отель с аквакомплексом на 206 номеров, сдача которого запланирована на сентябрь 2028 года, пишет Царьград.