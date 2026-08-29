Альтернатива Югу: в Приморье появится круглогодичный морской курорт мирового уровня
В рамках программы «Пять морей и озеро Байкал» в Приморье построят отель
В Приморском крае в ближайшие недели стартуют строительные работы по созданию масштабного круглогодичного морского курорта в районе Зарубино. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Пять морей и озеро Байкал». Первым объектом комплекса станет четырехзвездочный семейный отель с аквакомплексом на 206 номеров, сдача которого запланирована на сентябрь 2028 года, пишет Царьград.
Детали и этапы реализации туристического кластера
Строительство федерального курорта будет проходить в несколько этапов:
- Первый этап: Возведение четырехзвездочного семейного отеля на 206 номеров, оснащенного современным аквакомплексом. Открытие объекта намечено на сентябрь 2028 года.
- Локация: Приморский край, район Зарубино.
- Масштаб программы: Проект входит в общероссийскую программу «Пять морей и озеро Байкал», в рамках которой на курортах страны планируется создать суммарно около 3,8 тыс. номеров.