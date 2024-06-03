Технолог Быстров пояснил, почему открытые консервы могут превращаться в яд

Под определение консервов подходят любые продукты, которые приготовлены или обработаны таким образом, чтобы они приобрели свойство не портиться длительное время. Тем не менее данные продукты могут стать опасными. Технолог Дмитрий Быстров рассказал, когда и почему это происходит. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, консервы могут спровоцировать развитие смертельного заболевания ботулизм. В связи с чем нельзя ни в коем случае употреблять в пищу консервы при вздутой банке, истекшем сроке годности, помутневшей жидкости.

Эксперт добавил, что важно соблюдать сроки и правила хранения уже открытых банок: мясные консервы в металлических банках можно хранить не более двух-трех дней в холодильнике, после чего переложить их в стеклянную или пластиковую посуду с крышкой. В свою очередь рыбные консервы можно хранить максимум в течение суток в холодильнике, тоже предварительно переложив из металлической тары.

По его мнению, из стеклянной тары продукт перекладывать не стоит, они могут храниться в течение недели при условии, что банка будет плотно закрыта многоразовой пластиковой или силиконовой крышкой и помещена в холодильник.