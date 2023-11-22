Теледоктор Малышева перечислила способы поведения при болях в ребрах
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Боли в области ребер могут быть не только неприятными, но и сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Телеведущая, врач Елена Малышева рассказала, что необходимо сделать сразу же после того, чувствуется боль в ребрах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, прежде всего следует сделать рентген.
Врач добавила, что самыми распространенными причинами болей в области ребер являются травматические повреждения.
По ее мнению, игнорирование болей в области ребер может привести к серьезным последствиям и угрожать жизни. В связи с чем при появлении таких неприятных ощущений важно незамедлительно обратиться к врачу.