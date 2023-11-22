Теледоктор Малышева перечислила способы поведения при болях в ребрах

Боли в области ребер могут быть не только неприятными, но и сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Телеведущая, врач Елена Малышева рассказала, что необходимо сделать сразу же после того, чувствуется боль в ребрах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.