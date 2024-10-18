Теледоктор Мясников: влияние перепадов атмосферного давления на людей – это бред

Сегодня в столичном регионе ожидается резкий скачок атмосферного давления. В Сети появилось довольно много сообщений об опасности такого скачка давления, предупреждающих людей о том, что те могут жаловаться на слабость, скачки артериального давления и даже падать в обмороки. Заслуженный врач РФ Александр Мясников пояснил, действительно ли это так. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, подобным мнениям ни в коем случае нельзя верить, поскольку это бред.

Телеведущий подчеркнул, что подобные проявления у людей – это всего лишь психосоматика. Скачки давления никакого влияния не оказывают ни на пожилых, ни на чувствительных людей.

Ранее он назвал способы замены ушедших из России антибиотиков.