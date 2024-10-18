Теледоктор Мясников: микоплазма является рутинным возбудителем пневмонии

В 16 регионах РФ зафиксированы вспышки внебольничной пневмонии, ключевым возбудителем которой является микоплазма. Особую опасность «немая» пневмония представляет для детей и подростков. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, микоплазма является рутинным, давним, постоянным возбудителем «внебольничных» пневмоний. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что микоплазма – это наиболее маленький отдельно живущий микроорганизм.

По мнению телеведущего, эмпирическое лечение любых внебольничных пневмоний должно начинаться с антибиотиков, покрывающих именно ее: Азитромицин (Сумамед), Кларитромицин (Клацид), тетрациклины (Доксицилин), фторхонолоны (Таваник).

Он отметил, что микоплазма в отличие от многих других возбудителей внебольничных пневмоний передается воздушно-капельным путем, в связи с чем не исключены вспышки в коллективах вместе живущих людей: студенческие кампусы, казармы, школы.

Ранее он назвал способы замены ушедших из России антибиотиков.