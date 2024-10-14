Теледоктор Мясников назвал способы замены ушедших из России антибиотиков

В 25 регионах РФ исчез препарат, который содержит действующее вещество рокситромицин, также в 12 регионах нет лекарственных препаратов с эритромицином, в шести регионах — с кларитромицином, а в пяти регионах — с азитромицином. Среди специалистов уже отмечается паника. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, заменить данные препараты можно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что эритромицин, кларитромицин в части их антибактериального спектра спокойно покрываются препаратами пенициллинового ряда, вроде амоксициллина и иными. То, что не покрывает или устойчиво к амоксициллину, хорошо заменяется доксициклином, не говоря уже о фторхиналонах, то есть это препараты «Таланик», «Ципра» и другие.

По мнению телеведущего, грамотный врач легко обойдется без исчезнувших антибиотиков. Самая большая проблема именно в том, чтобы найти именно грамотного врача.

Ранее он пояснил причины возможного смертельного исхода приема ряда БАДов.