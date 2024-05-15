В прессе появилась информация о ряде исследований, которые якобы раскрыли связь между уникальными характеристиками людей и группами крови. Так, группа крови связана с личностными особенностями и здоровьем. Люди с I группой крови имеют сильное стремление к достижению целей и накоплению богатства, в то время как люди с III группой крови чаще считаются финансово успешными, а обладатели IV группы крови имеют больше шансов на долгую жизнь за счет мощного иммунитета. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, групп крови насчитывается вовсе не четыре, а 35, при этом вероятностей смешения их антигенов – свыше трехсот. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что самые известные - это первая, вторая, третья, четвертая и соответствующая ей наиболее распространенная международная AB 0. Это своего рода показатели набора генетики, зашифрованная генетическая информация. Известно, люди с первой группой крови чаще страдают язвой желудка, второй – раком желудка, третьей и четвертой – раком поджелудочной железы.

По мнению теледоктора, носителей первой группы меньше кусают комары и есть специальная таблица особенностей.

Он подчеркнул, что долголетие на все 100% может зависеть от группы крови.