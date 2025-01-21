Теледоктор Мясников назвал причины снижения либидо после 40 лет

С возрастом изменения в организме неизбежны, и одной из тем, нередко вызывающая беспокойство, является снижение либидо после 40 лет. Нередко влияние возрастных изменений на гормональный баланс, физическое и психологическое состояние могут привести к тому, что сексуальная активность становится менее интенсивной. Тем не менее в этом кроются и более сложные причины. Заслуженный врач РФ Александр Мясников назвал не только причины, а также и пути решения этого вопроса. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в здоровом теле – здоровый дух, все взаимосвязано. Активность является четким показателем функционального состояния общего здоровья.

Теледоктор отметил, что снижение либидо может быть первым сигналом о том, что организм начинает функционировать неправильно. Так, если организм ослаблен, то никакие афродизиаки или диеты не помогут.

По его мнению, свою роль в снижении либидо играют добавки и препараты, принимаемые рядом мужчин. Так, все употребляемое мужчинами в спортзалах прежде всего убивает сексуальную функцию, на либидо оказывают отрицательное влияние и антидепрессанты, и лекарственные препараты от гипертонии. Кроме того, усугубляют либидо вредные привычки, ожирение, физическая неактивность и хронические болезни.

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