Врач рассказал о влиянии новогодних праздников на женское либидо

Врач-уролог многопрофильной клиники им. Н. И. Пирогова и Северо-Западного медицинского центра Резеда Шакирова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как праздники отражаются на сексе у женщин.

Небольшие дозы алкоголя могут помочь с раскрытием либидо, однако после праздничных чрезмерных возлияний наоборот, ощущения будут притупляться. По словам врача, у многих женщин возникают проблемы с достижением оргазма именно после бурных праздников.

«Порой под воздействием алкоголя трудно отследить, возникло ли «физиологическое возбуждение», выделилось ли достаточное количество естественной смазки. Слизистая влагалища при недостаточном возбуждении может легко травмироваться, что может привести к возникновению инфекций (бактериальный вагиноз, молочница, цистит)», — отметила специалист.

При длительном употреблении алкоголя также нарушается гормональный баланс.

Отметила врач и вред тяжелой пищи для здоровья. Особенно ударяет по либидо избыточное потребление сахара и жирной еды. Происходит влияние на уровень женского гормона эстрогена, так как жировая ткань участвует в его синтезе. После праздников женщины более вялые, а сбитый режим лишь усугубляет самочувствие и вредит сексуальному влечению. Восстанавливаться нужно правильным рационом, здоровым сном, прогулками и времяпровождением с любимым человеком.

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