Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ВОЗ выразила уверенность в том, что новой пандемии коронавируса не будет, поскольку у людей сформировался иммунитет к данной инфекции. По словам телеведущего, заслуженного врача РФ Александра Мясникова, для предотвращения новой пандемии важно следовать рекомендациям Росздравнадзора. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что ситуация с COVID-19 быстро меняется, поэтому рекомендации отстаивают своевременность.

По мнению медика, в нашей стране доступен ряд вакцин от коронавируса, однако он с тех пор уже множество раз мутировал.

Он отметил, что на замену были разработаны так называемые бивалентные вакцины, содержащие компоненты первоначального штамма вируса и против «Омикрона».

Мясников подчеркнул, что ситуация с COVID-19 давно изменилась, поэтому рекомендации по вакцинации уже иные.