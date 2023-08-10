Теледоктор Мясников назвал способы решения проблемы низкого качества медицинских услуг

В России изменится система проверки качества оказания медицинских услуг по ОМС. Заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал, действительно ли важна данная инициатива и окажет ли она помощь в решении ситуации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, у данной проблемы глубокие корни, однако, не проводя никаких изменений в самой медицине, ситуацию изменить нельзя.

Медик отметил, что следует изменить идеологию медицины и принять алгоритмы и протоколы во всех сферах медицины, признанные на международном уровне, тем самым заменив ими существующие методические указания.

По его мнению, также следует перенести главный упор медпомощи из стационаров в поликлиники, а также создать сеть медицинских офисов для первичного осмотра и получения различных справок и выписок.

Мясников добавил, что с целью облегчения перевода больных из стационаров в поликлиники нужно разработать новую форму оплаты, согласно которой стационары могут направлять пациентов на долечивание без опасения финансовых потерь.