Теледоктор Мясников назвал точное число групп крови у человечества
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Группы крови являются одной из наиболее захватывающих и загадочных областей медицины и биологии. Многим известно всего лишь четыре группы крови. Заслуженный врач РФ Александр Мясников назвал точное число существующих групп крови. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, на сегодняшний день науке известно 35 групп крови, из которых восемь имеют клиническое значение, включая четыре общеизвестные группы — I, II, III, IV.
Телеведущий добавил, что каждая группа является системой антигенов, контролируемой генами, что может отразить генетическую предрасположенность к разным заболеваниям. При этом один ген может контролировать ряд антигенов, а общее число антигенов составляет 342. Они играют главную роль в иммунной реакции при трансплантациях и переливаниях.
По его мнению, сама группа не может измениться, но итоги анализов для ее определения могут быть изменчивы. Так, вероятно появление приобретенного антигена В. Это возможно при сепсисе, кишечной непроходимости и прочих состояниях. Кроме того, иногда наблюдается слабое проявление резус-фактора.