Теледоктор Мясников назвал точное число групп крови у человечества

Группы крови являются одной из наиболее захватывающих и загадочных областей медицины и биологии. Многим известно всего лишь четыре группы крови. Заслуженный врач РФ Александр Мясников назвал точное число существующих групп крови. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, на сегодняшний день науке известно 35 групп крови, из которых восемь имеют клиническое значение, включая четыре общеизвестные группы — I, II, III, IV.

Телеведущий добавил, что каждая группа является системой антигенов, контролируемой генами, что может отразить генетическую предрасположенность к разным заболеваниям. При этом один ген может контролировать ряд антигенов, а общее число антигенов составляет 342. Они играют главную роль в иммунной реакции при трансплантациях и переливаниях.

По его мнению, сама группа не может измениться, но итоги анализов для ее определения могут быть изменчивы. Так, вероятно появление приобретенного антигена В. Это возможно при сепсисе, кишечной непроходимости и прочих состояниях. Кроме того, иногда наблюдается слабое проявление резус-фактора.