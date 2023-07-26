Теледоктор Мясников назвал влияние оливкового масла на снижение риска деменции
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В последнее время нередко говорят о преимуществах оливкового масла, считающегося «суперфудом». Согласно результатам одного из последних исследований, при употреблении свыше половины столовой ложки этого масла в день риск смерти от болезни Альцгеймера снижается почти на 30%. Заслуженный врач РФ Александр мясников рассказал, почему такое влияние на организм оказывает оливковое масло. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, главный принцип воздействия на организм в данном случае — средиземноморская диета.
Медик пояснил, что в целом полезность этого масла в большинстве своем является маркетинговым ходом, а подсолнечное масло ничем не хуже.