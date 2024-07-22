Теледоктор Мясников назвал заболевания, симптомами которых являются внезапные головокружения

Внезапное головокружение — это ощущение потери равновесия, которое может возникнуть неожиданно и вызвать панику. Нередко оно сопровождается тошнотой, рвотой и шумом в ушах. Заслуженный врач РФ Александр Мясников пояснил причины этого симптома и вероятных последствий, которые он скрывает. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, внезапно возникшее головокружение чаще всего является проблемой внутреннего уха, то есть это не шаткая походка, а именно когда кружится голова и все плывет вокруг, при этом человека может тошнить, может также появиться дергание глаз при ряде манипуляций.

Теледоктор добавил, что причиной возникновения такого состояния является отложение кальциевого песочка в лабиринтах внутреннего уха или скопление жидкости, а также воспаление ткани лабиринта. В любом из перечисленных случаев следует принимать гормоны.

По его мнению, при наличии частого головокружения следует обращаться не к невропатологу, а к отоларингологу, которые назначит необходимые упражнения, для того чтобы от этого избавиться.