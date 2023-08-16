Теледоктор Мясников объяснил, можно ли остановить развитие наследственной онкологии

Различные виды злокачественных опухолей до сих пор еще изучены недостаточно, тем не менее в их появлении и развитии большую роль играет наследственный фактор. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, наследственность онкологических заболеваний является доказанным фактом, разница только в том, что различные виды рака имеют разный процент проявления. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что примерно 10% онкологических заболеваний имеют наследственную предрасположенность. Это, например, рак груди, яичников, поджелудочной железы и простаты.

По мнению медика, рекомендуется проводить генетические исследования у тех, у кого уже диагностирована онкология.

Он подчеркнул, что, к сожалению, остановить генетическую предрасположенность невозможно.