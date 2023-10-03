Теледоктор Мясников перечислил наиболее опасные продукты для печени

Люди имеют множество вредных привычек, которые могут нанести вред печени. Так, это неправильное питание, прежде всего потребление жирной и жареной пищи, алкоголь и прочее. Заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал, почему самолечение может стать опасным и непредсказуемым для печени. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в первую очередь для печени вреден любой алкоголь, за исключением малых доз. Также сахар совместно с быстрыми углеводами и высококалорийной пищей приводит к появлению неалкогольного гепатоза, переходящего со временем в гепатит, а после в рак.

Медик добавил, что цирроз печени возникает не только от алкоголя, но и от еды. Вреден для нее и сидячий образ жизни.

По его мнению, негативно влияют на печень и лекарственные препараты.