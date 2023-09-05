Теледоктор Мясников перечислил причины долголетия на Кавказе и в столице

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни превысил 78 лет сразу в трех регионах России – в Москве и республиках Ингушетия и Дагестан. Заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал о том, на что это оказывает влияние. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.