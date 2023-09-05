Теледоктор Мясников перечислил причины долголетия на Кавказе и в столице
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни превысил 78 лет сразу в трех регионах России – в Москве и республиках Ингушетия и Дагестан. Заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал о том, на что это оказывает влияние. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, в упомянутых кавказских республиках генетически обусловлено долгожительство, поскольку там живут изолированные группы долгожителей.
Врач пояснил, что долгожительство в столице связано с высоким уровнем медуслуг.
Что касается Москвы, здесь, по мнению эксперта, плотность долгожителей на квадратный метр связана в первую очередь с высоким уровнем медицинских услуг.