Теледоктор Мясников перечислил причины весеннего недомогания

В первые дни весеннего сезона многие люди ощущают повышенную чувствительность, беспокойство, усталость, апатию, резкие смены настроения и общее ухудшение самочувствия. Заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал, насколько все данные факторы оказывают влияние на состояние человека и почему мы после зимы так себя чувствуем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, подобный букет недомоганий не имеет никакой связи ни с магнитными бурями, ни с перестройкой на весну.

Медик добавил, что виной этому являются переедание, малоподвижность, безделье и любовь к новостям.

По его мнению, общее волнение и переживания в связи с трудовой деятельностью, внешней политикой или отношениями исчерпывают адаптационный резерв человека и ведут к тому, что люди ощущают хроническую усталость.