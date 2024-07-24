Теледоктор Мясников перечислил случаи, когда родинку следует удалять

Каждая родинка является уникальным рисунком на нашей коже, формирующийся с самого детства, а порой в зрелом возрасте. Заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал, когда и по какой причине стоит начинать волноваться и как отличить обычную родинку от опасной. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, наличие родинок на теле в принципе на самом деле является фактором риска для развития злокачественного образования меланомы. Так, отчетливым фактором риска является наличие более 50 родинок, а также атипичные родинки, не подходящие под систему АККОРД.

Теледоктор пояснил, что система АККОРД — это специальный алгоритм первичной диагностики невусов. Каждая буква этой аббревиатуры имеет свое значение: асимметрия, край, кровоточивость, окрас, размер, динамика. При любом изменении всех этих шести категории стоит забеспокоиться.

По его мнению, подобные родинки следует либо удалять, либо наблюдать, делать фотографию, заводить паспорт кожи. Кроме того, не следует забывать о влиянии загара на кожу, являющегося провокатором развития злокачественной меланомы.