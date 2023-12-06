Теледоктор Мясников перечислил способы замены витамин D зимой

Современный образ жизни заставляет многих россиян проводить значительную часть времени в помещении, где мало солнечного света. При этом организм нуждается в ежедневной порции солнечных лучей, недостаток которых оказывает отрицательное влияние на здоровье. Заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал, как можно компенсировать отсутствие солнца, являющегося естественным источником витамина D, и где еще можно получить важный витамин. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, детям от одного года до 18 лет и взрослым вплоть до 70 лет, а также беременным женщинам следует потреблять 15 микрограмм витамина D в день, а после 71 года – 20 микрограмм ежедневно.

Телеведущий добавил, что вовсе необязательно принимать именно добавки и препараты с витамином D, а следует иметь в рационе продукты с его содержанием.