Теледоктор Мясников пояснил бесполезность костного бульона

В последнее время на прилавках магазинов появилось множество вариантов костного бульона, в описании которого нередко фигурирует «целебный эликсир», «лекарство от всех болезней». По мнению многих, якобы долгая варка костей животных гарантирует избавление от антибиотиков и гормонов, которые могли применяться в процессе выращивания скота или птицы. Однако заслуженный врач РФ Александр Мясников развеял этот миф. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, настоящая правда ему неизвестна, однако пользы в любом бульоне в несколько раз меньше, чем вреда, кроме как для ослабленных и больных. В действительности это чистый холестерин и экстракты всего, из чего его варят.

Теледоктор добавил, что его напрасно идеализируют. Хотя все же плюсы костный бульон имеет – он наращивает жировую ткань, способствует восстановлению после болезни и электролитов в крови.