Теледоктор Мясников пояснил опасность микропластика для организма

За последние десятилетия пластик стал неотъемлемой частью нашей жизни. Однако и о его вреде известно многим, прежде всего опасен именно микропластикк. Заслуженный врач РФ Александр Мясников пояснил, какие последствия могут быть от микропластика и можно ли с этим бороться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, во время пандемии коронавируса выбрасывались пластиковые медицинские маски в объеме свыше трех миллиардов штук, в связи с чем количество пластика и его микрочастиц в воздухе, воде и пище заметно выросло.

Медик добавил, что миллиарды тонн пластика уходят в «отходы», загрязняя окружающую среду и наши тела, а биоразложению пластик не подвергается.