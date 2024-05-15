Теледоктор Мясников пояснил опасность восьмичасового рабочего дня в сидячем положении

Современный офисный работник проводит большую часть времени, сидя за компьютером. Часто за весь рабочий день он встает со стула лишь несколько раз — сходить в туалет или пообедать. Однако, согласно результатам исследований, сидеть такое продолжительное время без перерыва очень опасно, поскольку это оказывает влияние как на физическое здоровье, так и на психику. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, это действительно так, об этом имеется достаточное количество исследовательских работ, которые прямо говорят о проблемах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что это касается не только деменции, а также и сокращения жизни. В некоторых офисах специально с этой целью лишают сотрудников стульев.

По мнению теледоктора, вред сидячего образа жизни и восьмичасового рабочего дня давно стал абсолютной истиной и аксимомой. Так, у таких работников возникают проблемы с позвоночником, появляются мышечные боли, которые следует исправлять с помощью зарядки.

Он отметил, что офисным работникам следует каждые 40-45 минут хотя бы прогуливаться, даже выполнять комплекс упражнений.