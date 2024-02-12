Теледоктор Мясников пояснил отсутствие чудесных свойств масла черного тмина

Масло черного тмина является продуктом, который набирает популярность за счет заявленных целебных свойств. Заслуженный врач РФ Александр Мясников пояснил, есть ли смысл доверять данному продукту или он является только еще одним известным БАДом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что ему ничего не известно про данный продукт.

По мнению телеведущего, в настоящее время можно взять что угодно и при грамотной рекламной кампании продавать.

Он подчеркнул, что в действительности нет полезных и вредных продуктов, большую роль играет образ питания.