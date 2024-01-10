Теледоктор Мясников пояснил смысл тридемии и способы борьбы с ней

В нашей стране продолжает заметно увеличиваться уровень заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом, являющийся тридемией. Заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал, можно ли срубить сразу три головы змея одним мечом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, ничего нового и необычного в этом процессе не существует.

Медик подчеркнул, что из-за мутации вирусов угрозы от того, что человеку удалось подхватить сразу три инфекции, нет.

По его мнению, наибольшей эффективностью в качестве профилактики в этом случае играет сделанная заранее прививка. Кроме того, меньше шансов подхватить вирус у того, кто имеет крепкий иммунитет, контролирует вес и старается не находиться при большом скоплении народа.