Теледоктор Мясников пояснил влияние группы крови на жизнь человека

Личные качества человека, включая уровень интеллекта, могут определяться его группой крови. Согласно результатам достоверных исследований, люди с четвертой группой крови в среднем имеют наиболее низкий показатель IQ. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, группа крови оказывает прямое влияние на жизнь человека. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что группа крови является определенным генетическим материалом, поэтому они связаны со многими заболеваниями. Так, носители первой группы крови меньше болеет ковидом, но их чаще кусают комары и поражает ротавирус, у второй группы чаще рак желудка, у третьей и четвертой чаще выявляется рак поджелудочной железы.

По мнению теледоктора, группа крови определяет чувствительность к конкретным бактериям, вирусам и заболеваниям. Однако зависимость IQ от нее официально научным способом еще не доказана.

Он уточнил, что для установки связи между группой крови и интеллектом человека необходимы тщательные и качественные исследования.