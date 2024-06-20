Теледоктор Мясников пояснил влияние группы крови на жизнь человека
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Личные качества человека, включая уровень интеллекта, могут определяться его группой крови. Согласно результатам достоверных исследований, люди с четвертой группой крови в среднем имеют наиболее низкий показатель IQ. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, группа крови оказывает прямое влияние на жизнь человека. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Он добавил, что группа крови является определенным генетическим материалом, поэтому они связаны со многими заболеваниями. Так, носители первой группы крови меньше болеет ковидом, но их чаще кусают комары и поражает ротавирус, у второй группы чаще рак желудка, у третьей и четвертой чаще выявляется рак поджелудочной железы.
По мнению теледоктора, группа крови определяет чувствительность к конкретным бактериям, вирусам и заболеваниям. Однако зависимость IQ от нее официально научным способом еще не доказана.
Он уточнил, что для установки связи между группой крови и интеллектом человека необходимы тщательные и качественные исследования.