Вирус Коксаки распространяется в России: ждать ли второй эпидемии

Роспотребнадзор сообщил о выявлении первых случаев заражения вирусом Коксаки, который пришел в Россию из Турции. На данный момент инфекция распространяется достаточно быстро, но массовой эпидемии, подобно коронавирусу, ждать не стоит. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Специалист отметил, что вирус Коксаки относится к группе интервирусных заболеваний и имеет определенную сезонность.

«Это достаточно известное для нас заболевание, и такие пациенты встречаются. Инфекция хорошо диагностируется как по симптомам, так и с помощью лабораторной диагностики», — пояснил главврач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Вирус Коксаки, продолжил он, лечится обычными противовирусными препаратами. Среди симптомов отмечается достаточно высокая температура, которая может держаться до 5 дней, а также сыпь на лице, стопах, ногах и ягодицах.

«Вспышки этого заболевания однозначно не будет, и вторым коронавирусом оно не станет, потому что было всегда. И единичные случаи вируса Коксаки встречаются ежегодно», — заключил Осипов.

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