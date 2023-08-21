Теледоктор Мясников рассказал о принципах нарушения БАДами действия принимаемых лекарств
Фото: [©Владимир Песня/РИА Новости]
Минэкономразвития России отклонило предложение Национального союза защиты прав потребителей по поводу введения запрета или пошлин в размере 220% на импорт БАДов из недружественных стран. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, польза БАДов для организма является довольно неоднозначной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что БАДы как таковые не предназначены для лечения, профилактики заболеваний, и такое определение у них действует для невозможности обращения потребителей в суд.
По мнению медика, употребление БАДов является попыткой заменить правильное питание.
Он подчеркнул, что компетентные врачи никогда не советуют пациентам принимать БАДы, они рекомендуют употреблять натуральные продукты.