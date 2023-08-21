Теледоктор Мясников рассказал о принципах нарушения БАДами действия принимаемых лекарств

Минэкономразвития России отклонило предложение Национального союза защиты прав потребителей по поводу введения запрета или пошлин в размере 220% на импорт БАДов из недружественных стран. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, польза БАДов для организма является довольно неоднозначной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что БАДы как таковые не предназначены для лечения, профилактики заболеваний, и такое определение у них действует для невозможности обращения потребителей в суд.

По мнению медика, употребление БАДов является попыткой заменить правильное питание.

Он подчеркнул, что компетентные врачи никогда не советуют пациентам принимать БАДы, они рекомендуют употреблять натуральные продукты.