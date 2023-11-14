Теледоктор Мясников рекомендовал больше ходить для крепкого здоровья

Физическая активность является одним из основополагающих факторов крепкого здоровья, прежде всего для сердечно-сосудистой системы. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, для крепкого здоровья вовсе не обязательно заниматься спортом серьезно, достаточно простой физической активности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что необходимо движение, даже в бытовых условиях, в повседневных ситуациях.

По мнению телеведущего, следует отказаться от пользования лифтом, пройти пешком две-три остановки.

Он добавил, что все удобства сегодня забирают здоровье у человека.