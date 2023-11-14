Теледоктор Мясников рекомендовал больше ходить для крепкого здоровья
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Физическая активность является одним из основополагающих факторов крепкого здоровья, прежде всего для сердечно-сосудистой системы. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, для крепкого здоровья вовсе не обязательно заниматься спортом серьезно, достаточно простой физической активности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он подчеркнул, что необходимо движение, даже в бытовых условиях, в повседневных ситуациях.
По мнению телеведущего, следует отказаться от пользования лифтом, пройти пешком две-три остановки.
Он добавил, что все удобства сегодня забирают здоровье у человека.