Теледоктор Мясников считает, что йога полезна всем

Йога является одним из наиболее популярных и распространенных физических занятий, которое способно оказать огромный эффект на физическое и психическое состояние человека. Тем не менее некоторые люди утверждают, что занятия йогой является пустой тратой времени и усилий, и относят ее к эзотерике и сектанству. Заслуженный врач РФ Александр Мясников развеял данные мифы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.