Теледоктор Мясников считает, что йога полезна всем
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Йога является одним из наиболее популярных и распространенных физических занятий, которое способно оказать огромный эффект на физическое и психическое состояние человека. Тем не менее некоторые люди утверждают, что занятия йогой является пустой тратой времени и усилий, и относят ее к эзотерике и сектанству. Заслуженный врач РФ Александр Мясников развеял данные мифы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, йога - это одна из наиболее полезных идеологий физкультуры.
Телеведущий добавил, что она полезна исключительно всем, независимо от пола, возраста и наличия хронических заболеваний.
По его мнению, йога есть в рекомендациях ко всем соматофорным расстройствам, психосоматике и синдроме хронической боли.