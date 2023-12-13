Теледоктор Мясников считает прохождение диспансеризации бессмысленным занятием
Фото: [©Владимир Песня/РИА Новости]
В современном мире забота о здоровье является одним из главных приоритетов. В условиях стремительного развития технологий и изменения образа жизни актуальность диспансеризации становится все более очевидной. Тем не менее заслуженный врач РФ Александр Мясников развеял данный миф. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, результаты исследований свидетельствуют, что разницы по смертности от сердечно-сосудистых болезней и онкологическими заболеваниями между теми, кто проходил диспансеризацию и теми, кто нет, никакой.
Телеведущий подчеркнул, что назначение всем одного и того же является профанацией.
По его мнению, задачей врача является определение факторов риска, наследственности и прочего.
Врач добавил, что диспансеризация здорового человека – это бессмысленная трата денег и времени.