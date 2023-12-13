Теледоктор Мясников считает прохождение диспансеризации бессмысленным занятием

В современном мире забота о здоровье является одним из главных приоритетов. В условиях стремительного развития технологий и изменения образа жизни актуальность диспансеризации становится все более очевидной. Тем не менее заслуженный врач РФ Александр Мясников развеял данный миф. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, результаты исследований свидетельствуют, что разницы по смертности от сердечно-сосудистых болезней и онкологическими заболеваниями между теми, кто проходил диспансеризацию и теми, кто нет, никакой.

Телеведущий подчеркнул, что назначение всем одного и того же является профанацией.

По его мнению, задачей врача является определение факторов риска, наследственности и прочего.

Врач добавил, что диспансеризация здорового человека – это бессмысленная трата денег и времени.