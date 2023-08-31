Теледоктор Мясников спрогнозировал всплеск заразного коронавируса

С началом осени в нашей стране ожидается подъем респираторных вирусных инфекций. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, от новых подштаммов ковида не существует никаких вакцин. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он пояснил, что никаких принципиально новых угроз для здоровья людей в этом сезоне не ожидается.

По мнению медика, коллективный иммунитет в состоянии защитить общество от старых вариантов коронавируса, однако он не поможет от новых разновидностей инфекции.

Он добавил, что найти серьезную защиту от сезонных заболеваний невозможно.