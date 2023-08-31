Теледоктор Мясников спрогнозировал всплеск заразного коронавируса
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С началом осени в нашей стране ожидается подъем респираторных вирусных инфекций. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, от новых подштаммов ковида не существует никаких вакцин. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он пояснил, что никаких принципиально новых угроз для здоровья людей в этом сезоне не ожидается.
По мнению медика, коллективный иммунитет в состоянии защитить общество от старых вариантов коронавируса, однако он не поможет от новых разновидностей инфекции.
Он добавил, что найти серьезную защиту от сезонных заболеваний невозможно.