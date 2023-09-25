Теледоктор Мясников заявил, что электромагнитное излучение смартфонов способствует развитию рака мозга
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Французские ученые пришли к выводу, что уровень электромагнитного излучения смартфона iPhone 12 превышает допустимую норму, в связи с чем представляет угрозу для здоровья пользователей. По словам телеведущего, заслуженного врача РФ Александра Мясникова, электромагнитное излучение мобильных телефонов реально может негативно влиять на организм человека и приводить к последствиям вплоть до злокачественных опухолей мозга. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он подчеркнул, что прежде всего они несут опасность для детей, из-за чего рекомендуется пользоваться наушниками.
По мнению медика, целиком избежать электромагнитного воздействия в современном мире невозможно.