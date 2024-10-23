Телеведущая Малышева попросила Госдуму вернуть практику йодирования соли

Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева обратилась к депутатам Государственной думы, указав на проблему недостатка йода у многих россиян. Она предложила возобновить практику йодирования соли.

Малышева подчеркнула, что йод является важным элементом для выработки гормонов щитовидной железы. Врач отметила, что нехватка йода у новорожденных может привести к эндемическому кретинизму и умственной отсталости из-за недостатка необходимых гормонов.

Для женщин дефицит йода может стать причиной выкидышей, предостерегла она.

Телеведущая также привела данные исследований, которые подтверждают низкий уровень йода среди россиян.

Она напомнила, что в 1930-е годы в СССР проблемы с йодом были решены путем добавления его в поваренную соль. После отмены этого указа дефицит вновь стал актуальным.

В связи с этим Малышева призвала депутатов восстановить процедуру йодирования соли для устранения возникшего дефицита йода в организме населения.

Ранее солевой сомелье Юрий Кесельман заявлял, что насыщать соль йодом химическим способом не очень полезно.

По его словам, на свету, если хранить соль в открытой таре, йод улетучивается. И поэтому производители, чтобы сохранить его количество в соли в течение гарантийного срока, сыплют туда от 50 до 100 микрограмм этого соединения на грамм соли.

В то время как норма от 20 до 50 микрограмм на грамм.