Тело кричит о помощи: что на самом деле значит желание «выпить» с утра

Главный нарколог Москвы Антон Масякин выступил с предупреждением об опасности практики «опохмела» утром 1 января. По его словам, новая порция алкоголя для снятия симптомов похмелья наносит дополнительный вред ослабленному организму и может свидетельствовать о развитии зависимости. Врач рекомендовал безопасные альтернативные методы восстановления, пишет ТАСС .

Антон Масякин пояснил, что похмелье является состоянием отравления продуктами распада этанола. Употребление в этот момент новой дозы алкоголя не облегчает интоксикацию, а лишь возобновляет опьянение и усугубляет вред для здоровья.

Врач отметил, что отвращение к алкоголю при похмелье — естественная реакция организма без синдрома зависимости. Потребность в «опохмелении» он назвал важным диагностическим критерием, который может указывать на вторую стадию алкогольной зависимости, когда спиртное становится частью метаболизма. В таком случае Масякин рекомендовал обратиться к специалисту.

Для нормализации состояния эксперт посоветовал восполнять потерю жидкости, вызванную обезвоживающим действием алкоголя. Пить следует воду, регидратационные растворы, лечебную минеральную воду или морсы. От кофе и тяжелой калорийной пищи в этот день стоит отказаться. Пища должна быть легкой и богатой углеводами. Для восстановления уровня сахара и солей подойдут овсяная каша, куриный бульон и бананы. Рассол может немного помочь из-за содержания электролитов, но злоупотреблять им не следует из-за высокого содержания соли.

Наиболее эффективным способом восстановления Масякин назвал отдых и сон. В заключение он напомнил, что безопасной дозы алкоголя не существует.

