Порядка 3,5 тыс. заявлений на оформление парковочного разрешения поступило на региональный портал Московской области

С начала текущего года жители Подмосковья проявили активный интерес к управлению парковочными разрешениями через цифровые каналы. На региональном портале госуслуг зафиксировали порядка 3500 заявлений на оформление, продление и корректировку соответствующих документов. Такую статистику предоставили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить доступ к услуге «Внесение (изменение, исключение) сведений в реестр транспортных средств, принадлежащих пользователям платных парковок» можно в онлайн‐режиме. Для этого нужно зайти в раздел «Гражданам» → «Прочее» → «Транспорт» на региональном портале. Процедура подачи заявки проста: после авторизации через учетную запись ЕСИА пользователю достаточно заполнить электронную форму.

Срок оказания услуги составляет 6 рабочих дней: за этот период идет проверка предоставленных данных и внесение актуальных сведений в единый реестр.

Министерство напоминает о категориях граждан, имеющих право на льготные условия парковки: члены многодетных и приемных семей, а также владельцы электромобилей.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.