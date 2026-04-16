Апрельская аномалия: в Москве выпадет почти вся норма осадков в виде зимнего снега перед летом

Столица готовится к резкому изменению погодных условий. Синоптики предупреждают, что в начале следующей недели погодная обстановка в мегаполисе будет соответствовать зимним стандартам, что потребует особой осторожности от водителей и пешеходов, передает РИА Новости .

Возвращение морозов и гололедицы

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 20 апреля Москва окажется во власти холодного арктического фронта. В ночные часы столбики термометров опустятся до околонулевых отметок, что неизбежно приведет к появлению ледяной корки на дорожном покрытии. Автомобилистам следует быть готовыми к опасному скольжению и сложным дорожным условиям в утренние часы понедельника.

Рекордные осадки и снежный покров

Метеорологи прогнозируют выпадение до 27 миллиметров осадков, что составляет около 75% от всей месячной нормы апреля. Дожди в столичном регионе перейдут в обильный снегопад. По оценкам экспертов, в городе сформируется временный снежный покров, высота которого может достигнуть 5 сантиметров. Снег продержится на улицах как минимум двое суток, прежде чем начнется постепенное потепление.

Штормовой ветер и температурные аномалии

Дневная температура воздуха не поднимется выше 3 градусов тепла. Ситуацию осложнит мощный штормовой ветер, порывы которого будут достигать 16 метров в секунду. Из-за высокой влажности и сильного ветра реальные ощущения от погоды будут соответствовать 5 градусам мороза. Синоптики настоятельно рекомендуют москвичам не убирать зимнюю одежду и учитывать погодный фактор при планировании поездок.