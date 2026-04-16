Умерла звезда «Любви по-американски» Джой Хармон: ей было 85 лет

В возрасте 85 лет ушла из жизни Джой Хармон, американская актриса, которую миллионы зрителей запомнили по ролям в культовом фильме «Хладнокровный Люк» и популярном сериале «Любовь по-американски», сообщает The Voice.

Причиной смерти стала пневмония, которая развилась стремительно и не оставила врачам шансов на спасение. Примечательно, что до самой госпитализации Джой не жаловалась на самочувствие и продолжала работать в собственной пекарне в Бербанке, которую она открыла после завершения актерской карьеры.

Когда состояние актрисы резко ухудшилось, медики были вынуждены констатировать, что надежды на выздоровление практически нет, и тогда родные приняли тяжелое решение забрать Хармон домой, чтобы ее последние дни прошли в окружении семьи, а не в больничной палате.

Эта новость стала шоком для многих поклонников, ведь актриса всегда производила впечатление энергичного и жизнерадостного человека, который даже в преклонном возрасте продолжал заниматься любимым делом.

Джой родилась в Нью-Йорке и начала свой путь к славе еще в трехлетнем возрасте, снимаясь для журналов. В юности она стала финалисткой конкурса «Мисс Коннектикут», а в 1958 году дебютировала на Бродвее.

Ее карьера круто изменилась после того, как знаменитый комик Граучо Маркс пригласил девушку в свою викторину — это приглашение открыло ей двери в Голливуд. Джой снималась в телеспектаклях, а также в таких известных проектах, как «Бэтмен», «Та девушка» и, конечно, «Любовь по-американски». Однако пиком ее популярности стала роль в фильме «Хладнокровный Люк», где она предстала в образе, который сделал ее настоящим секс-символом 1960-х годов.

В личной жизни у Хармон тоже было все непросто. В 1968 году она вышла замуж за монтажера Джеффа Гурсона, и этот брак продлился 33 года — вплоть до 2001 года, когда пара решила развестись. В этом союзе родились трое детей.

После развода Джой не стала возвращаться в кино, а вместо этого открыла пекарню под названием в Калифорнии, где с удовольствием пекла торты и печенье.

