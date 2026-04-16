В Подмосковье пройдет «Диктант Победы»

В пятницу, 24 апреля, в Подмосковье пройдет международная патриотическая акция «Диктант Победы», подмосковное отделение партии «Единая Россия» подготовила масштабную программу к этому событию, в том числе выставки в парках, автопробег ретроавтомобилей. Об этом рассказал депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

«Участие в таких акциях, как „Диктант Победы“, побуждает не только молодых людей, а вообще людей разного возраста изучать историю Великой Отечественной войны. Этот проект стал очень важным и эффективным инструментом сохранения исторической памяти», — подчеркнул он.

В этом году «Диктант Победы» в Московской области пройдет на новых площадках, в их числе мемориальный комплекс «Героям панфиловцам» в Волоколамском округе, Ленино-Снегиревский музей в Истре, Усадьба Горенки в Балашихе и Музей «Мир исторической реконструкции» в Орехово-Зуево. Всего в Подмосковье будет развернуто 1,4 тыс. площадок, где диктант можно будет написать очно. Кроме этого, онлайн онт будет доступен на сайте диктантпобеды.рф.

В 2026 году акцию посвятят 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова. К его юбилею депутат выпустил книгу «Южные рубежи Подмосковья». Он уточнил, что она приурочена к юбилею Великой Победы и 85-летию битвы за Москву. Читатели смогут узнать о ее решающем переломе.

Голубев подчеркнул, что история влияет не только на современность, но и на будущее поколений.

«Сохранение правды о Великой Отечественной войне — наш долг. И эта книга — мой скромный вклад в это большое и важное дело», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что он также запустил интернет-проект «Каширский календарь». Ежедневные публикации об истории родного края будут появляться в мессенджерах, социальных сетях и на тематическом сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.