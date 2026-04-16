В Подмосковье проведут капремонт спортшколы по единоборствам «Электросталь»

На улице Красной, 36, в Электростали продолжается капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь», подрядчик приступил к отделочным и общестроительным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году.

Здание построили в 1958 году, его площадь превышает 608 кв. м. В нем обновят фасад и входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.