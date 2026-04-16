Минэкологии Московской области напоминает о запрете на ловлю краснокнижных рыб

С наступлением весны в водоемах Московской области начался активный период нереста рыб. Первыми к размножению приступают привычные для региона виды — щука, окунь и плотва. Однако уже в апреле к процессу воспроизводства подключаются и представители ихтиофауны, занесенные в Красную книгу региона, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Как пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, в середине весны нерестятся такие охраняемые виды, как волжский подуст и жерех. Эти рыбы обитают в крупных водных артериях региона — реках Москве, Клязьме, Оке, а также в местных водохранилищах. Помимо них, в середине апреля стартует период размножения у обыкновенного подкаменщика.

Министерство экологии обращается к любителям рыбной ловли с важным напоминанием: если в процессе рыбалки на крючок случайно попалась особь, включенная в Красную книгу, ее необходимо предельно аккуратно снять со снасти и незамедлительно выпустить обратно в водоем. Такой подход критически важен для сохранения биологического разнообразия подмосковных водоемов и поддержания устойчивости местных экосистем.

Кроме того, незаконный вылов краснокнижных видов влечет за собой административную ответственность — нарушители могут столкнуться с серьезными штрафными санкциями.

