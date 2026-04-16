Губерниев назвал идеального актера на роль Овечкина в кино

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре со Sport24 заявил , что когда-нибудь про хоккеиста Александра Овечкина обязательно снимут фильм, и назвал актера, который идеально бы подошел на главную роль.

«Думаю, рано или поздно про Овечкина снимут фильм. Его уже нормально может сыграть Бурунов — 100%. Они уже вместе снимались. Козловский, Петров и Безруков — отпадают. Юра Борисов мог бы сыграть Овечкина или Калюжный, который сыграл Тюкалова. Здесь надо найти нестандартное решение. Но пока я не вижу кандидатуры на роль Овечкина лучше Бурунова», — порассуждал Губерниев.

Также комментатор предложил название для такого фильма: «"И через лед пробивается пламя"— что-нибудь такое».

Любопытно, что ранее актер Сергей Бурунов пародировал Губерниева в телешоу «Большая разница».

Накануне Овечкин завершил свой 21-й сезон в НХЛ. 40-летний хоккеист еще не принял окончательного решения о продолжении карьеры, но выразил надежду на то, что минувший сезон не будет для него последним. Губерниев подчеркнул, что Овечкин с его талантом и здоровьем может поиграть еще несколько лет.